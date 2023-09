Un début d'automne arrosé

Des nuages porteurs d'averses continueront de s'agglutiner dans le ciel, jeudi après-midi, et le tonnerre pourrait gronder ici et là, annonce l'Institut royal météorologique (IRM) dans son bulletin de la mi-journée. Les maxima varieront entre 16 et 20 degrés, sous un vent généralement modéré. Sur l'est du territoire, les rafales pourraient cependant souffler jusqu'à 50 voire 60 km/h.