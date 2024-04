Un mercure qui donne tout son sens au dicton "en avril, ne te découvre pas d'un fil"

Si la journée de samedi dernier offrait un avant-goût d'été, il en va autrement pour le restant de la semaine où une petite laine sera de mise. Ainsi le temps sera variable mardi et mercredi avec une alternance d'averses et d'éclaircies. Les maxima oscilleront entre 5 et 11 degrés.

Jeudi, la journée débutera par des éclaircies parfois larges avant de laisser place à des nuages au fil de la journée. Le temps devrait toutefois rester sec dans la plupart des régions. Les maxima seront compris entre 6 et 11 degrés.