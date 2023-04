Un mois de mars très humide et sombre, avec 24 jours de précipitations

Les précipitations ont notamment été abondantes à Uccle, station de référence de l'IRM. La première décade (1-10 mars) et la troisième (21-31 mars) ont été particulièrement pluvieuses. Au total, il est tombé 126,5 mm de précipitations (normale : 59,3 mm), soit la deuxième quantité la plus élevée pour la période de référence actuelle derrière le mois de mars 2008 (140,5 mm).

Des précipitations composées entièrement ou partiellement de neige sont en outre tombées sur 13 journées. L'épaisseur maximale, de 28 cm, a été mesurée au Mont-Rigi (Waimes) le 8 mars, jour où un manteau blanc avait recouvert presque l'ensemble du pays.

La durée d'ensoleillement le mois dernier n'a par ailleurs été que de 83h 08min à Uccle, alors que la normale est de 125h 45min. Un seul jour de ciel serein a été enregistré, pour une normale de 4,6 jours. La dernière fois que cela s'était produit, c'était en 2013, relève l'IRM. Ce n'est qu'en 1992, 2008 et 2018 qu'aucun jour de ciel serein n'a été enregistré.

Les températures ont, quant à elles, été "normales", avec une moyenne de 7,5°C à Uccle avec une alternance de périodes de jours froids et d'autres plus chauds. Sur l'ensemble du territoire, la température minimale la plus basse a été relevée le 1er mars à Neidingen (Saint-Vith) avec -9,8°C. À l'opposé, on a enregistré 19,8°C à Kapelle-op-den-Bos le 17 mars.