Un soleil froid brillera dans le ciel belge mardi et mercredi

Quelques champs nuageux se cramponneront encore au ciel dans l'ouest de la Belgique mardi après-midi, selon les prévisions de l'Institut royal météorologique (IRM) mais, progressivement, comme dans le reste du pays, le temps deviendra assez ensoleillé. Les maxima s'échelonneront entre 1°C en Ardenne et 4 ou 5°C ailleurs, sous un vent modéré d'est,­ nord­-est.

Dans le courant de la soirée et dans la nuit de mardi à mercredi, le ciel sera serein avec quelques bancs de nuages élevés. Il gèlera à nouveau avec des minima autour de 0°C en bord de mer et compris entre ­-2 et -6°C dans l'intérieur des terres.

Mercredi, le temps restera sec et ensoleillé, avec quelques champs de nuages élevés dans le sud­-est du pays. Les maxima varieront entre 2 et 6°C. Le vent sera généralement modéré de secteur nord-est.

Durant la nuit de mercredi à jeudi, le ciel restera serein. Les minima descendront entre 0 et ­-5°C.

Jeudi, le soleil sera à nouveau omniprésent. En fin de journée, des champs de nuages dériveront depuis les frontières néerlandaise et allemande. Après les gelées matinales, les maxima remonteront entre 4 ou 5°C en Haute Ardenne, autour de 8°C dans le centre et 9°C en Lorraine belge.