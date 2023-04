Un temps ensoleillé et doux pour le dernier dimanche du mois d'avril

Des nuages se développeront progressivement et occulteront parfois le soleil dimanche après-midi mais le temps restera néanmoins globalement lumineux et sec. Il fera également assez doux avec des maxima de 13 ou 14 degrés en Hautes­ Fagnes à 17 ou 18, voire localement 19 degrés, en plaine, sous un vent d'est modéré. A la côte, le vent reviendra au secteur nord-est dans le courant de l'après­ midi et amènera alors de l'air plus frais en provenance du large, indique l'IRM dans son bulletin de la mi-journée.

Dimanche soir et la nuit suivante, les champs nuageux deviendront graduellement plus nombreux et pourraient laisser échapper l'une ou l'autre ondée locales mais le temps restera sec sur le plupart des régions. Les minima se situeront entre 5 ou 6 degrés sur les hauteurs de l'Ardenne et 9 ou 10 degrés dans les grandes agglomérations. Le vent deviendra généralement faible de direction variable.

Lundi matin, le ciel sera souvent nuageux avec possibilité de quelques ondées locales mais un temps encore sec en beaucoup d'endroits. Durant l'après­ midi, le ciel deviendra plus changeant à partir de l'ouest avec développement de nuages qui pourront donner lieu à des averses locales pouvant même prendre un caractère orageux. La côte et l'extrême ouest du territoire devraient toutefois être épargnés par cette activité. Les maxima se situeront entre 13 et 15 degrés en Ardenne ainsi qu'au littoral, et entre 15 et 18 degrés ailleurs. Le vent, d'abord faible, s'orientera graduellement au secteur ouest à nord­-ouest à partir de la côte, et deviendra alors modéré.