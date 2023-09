Un week-end encore estival

Samedi après-midi, le temps sera d'abord assez ensoleillé, selon les prévisions de l'Institut royal météorologique. L'atmosphère deviendra ensuite graduellement plus instable à partir du sud avec, par conséquent, des nuages cumuliformes plus nombreux et déjà une augmentation du risque de quelques averses (orageuses) locales. Les maxima seront compris entre 22 degrés sur les hauteurs de l'Ardenne et 26 ou 27 degrés ailleurs. Le vent sera faible à modéré, d'abord de secteur est à nord-est, virant ensuite progressivement au secteur sud à partir de la frontière française.

Samedi soir et cette nuit, des averses plus répandues et parfois orageuses traverseront notre territoire à partir du sud. Plus tard dans la nuit, le temps deviendra plus sec avec formation de brume, de brouillard et de nuages bas, surtout sur l'ouest du pays et les régions proches de la frontière française. Les minima se situeront entre 14 et 18 degrés, sous un vent généralement faible de secteur sud ou de direction variable.

Dimanche, après la dissipation de la grisaille matinale présente par endroits, le temps deviendra assez ensoleillé avec quelques nuages de haute ou moyenne altitude. Le temps devrait rester sec durant la majeure partie de la journée mais, en soirée, le risque d'orage augmentera. Les maxima seront compris entre 22 degrés sur les hauteurs de l'Ardenne et 26 degrés en plaine, sous un vent de sud faible à parfois modéré.