Une après-midi sous les nuages avant le retour des éclaircies

La nébulosité restera variable dans la moitié est du pays mercredi après-midi, selon les prévisions de l'Institut royal météorologique (IRM). Dans l'ouest et près de la France, les éclaircies seront de plus en plus nombreuses au fil des heures. Le temps finira même par devenir assez ensoleillé au littoral. Les maxima oscilleront entre 20 et 25 degrés sous un vent faible de secteur ouest.