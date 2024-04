Jusqu'à 25 degrés attendus cette semaine: découvrez les prévisions météo

En matinée, la nébulosité sera variable à parfois abondante et quelques précipitations pourront encore traîner près des Pays-Bas et en haute Belgique. Ensuite, on retrouvera de larges éclaircies sur la moitié est du territoire, alors qu'un ciel plus changeant concernera l'ouest avec le risque d'une ondée.

En fin de journée, quelques orages pourront, dans un premier temps, remonter sur l'ouest du pays depuis la France. Les maxima varieront entre 18 et localement 24°C sous un vent faible à modéré, en général de secteur sud-est tournant vers le sud. La formation d'une brise de mer n'est pas exclue en seconde partie d'après-midi.

Mercredi, le temps sera d'abord sec avec de larges éclaircies et, par endroits, de la brume ou des bancs de brouillard. L'après-midi, quelques nuages cumuliformes bourgeonneront et une averse orageuse pourra éclater. En soirée, une ligne d'orages plus structurés remontera depuis la France et devrait au moins concerner les régions proches de la frontière française. Ces orages pourront être intenses et accompagnés de grêle. Le vent faible et variable deviendra modéré de nord à nord-est en cours de journée. Les maxima se situeront entre 20 et 25 degrés dans l'intérieur du pays, et ne dépasseront pas les 16 ou 17 degrés au littoral.

Jeudi, la journée commencera avec de belles périodes ensoleillées et un temps sec sur la moitié nord du pays. Ensuite, les nombreux nuages déjà présents sur la moitié sud gagneront toutes les régions. Des pluies modérées concerneront d'abord le sud du sillon Sambre-et-Meuse, puis elles gagneront également le centre et le nord du pays l'après-midi tout en adoptant un caractère orageux le long des frontières allemande et hollandaise. Les maxima varieront entre 14 et 21 degrés. Le vent faible deviendra modéré, le plus souvent de secteur ouest.