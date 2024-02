Une centaine d'interventions en Brabant wallon dues à la tempête Louis

Les secours ont été mobilisés sur l'ensemble du territoire de la province dès 18h00 jeudi et jusque vendredi matin. Les pompiers sont intervenus pour tronçonner des arbres et branchages, sécuriser des éléments de toiture qui menaçaient de tomber ou encore pour des caves et voiries inondées.

En prévision de l'arrivée de Louis en Belgique, l'Institut royal météorologique avait émis une alerte orange au vent violent (de 101 à 130 km/h) pour l'ensemble du pays, à l'exception des provinces de Liège, Namur et Luxembourg. L'IRM avait placé ces dernières en alerte jaune (pour des rafales de 80 à 100 km/h). La vigilance était donc de mise entre jeudi 15h00 et vendredi 02h00.