Mauvaise nouvelle pour nos jardins: la météo actuelle est une météo "de rêve pour les limaces et les escargots"

Les fortes précipitations de ces derniers temps ont causé une présence plus importante d'escargots et de limaces qu'à l'accoutumée dans de nombreux jardins, au détriment des fleurs et provoquant une poussée effrénée de la pelouse, a indiqué mercredi l'association environnementale Natuurpunt.

Depuis le début du mois d'octobre 2023, la pluie est presque quotidienne et le niveau des nappes phréatiques connaît actuellement un record pour cette période de l'année. "Avec un peu de chaleur, ce sont des conditions de rêves pour les limaces et les escargots", explique l'association dans un communiqué. "Ceux-ci font la fête depuis plusieurs semaines: avec plus de 25 d'entre eux par mètre carré, ils s'attaquent à toutes les pousses". Ils ciblent principalement les plantes à fleurs et ignorent les graminées.