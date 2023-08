Une météo pourrie ? Où ça ? Irréductibles, les Belges ironisent et profitent malgré tout de leur été

De quoi décourager les Belges ? Pas une seconde. Preuve en est avec ces nombreux citoyens, qui ont profité de ces conditions pour adapter leurs sorties. Fanny et Jeanne, par exemple, ont quand même maintenu leur entraînement d'aviron. "C'est vrai que d'habitude, on s'attend à un peu plus chaud, là ce n'est pas idyllique, mais ça va, c'est comme ça", précise l'une des jeunes femmes.

Nous vivons un été compliqué, du moins mitigé. Si le début de la saison estivale a permis de profiter d'un peu de chaleur, depuis quelques semaines, les Belges doivent composer avec la pluie et de la fraîcheur. Ce samedi, les températures sont même plus de 6 degrés en dessous des normes de saison.

Louis, leur instructeur, les suit à vélo. Lui aussi s'est adapté et vit, finalement, très bien cette situation. "En Belgique, il faut être équipé en 4 saisons", plaisante-t-il. "On ne sait jamais comment il va faire: s'il fait chaud, on va enlever une couche, c'est vraiment pour raison de sécurité", détaille-t-il, sourire aux lèvres.

Dans les rues, les coureurs profitent comme rarement. Mieux vaut un peu de fraîcheur qu'une canicule ! "Quand on court, avoir un peu de fraîcheur, ça fait du bien. Et ça permet de courir un peu plus longtemps", précise l'un d'entre eux. Il y a enfin les promeneurs, qui ont sorti une veste. Les enfants, dans les poussettes, ont l'impression de vivre l'automne en août. "On se réjouit d'être en hiver pour qu'il fasse un peu plus chaud", nous répond avec humour une promeneuse.

Venues de Pologne, Gabriella et Monica, elles, s'attendaient à une météo plus favorable. "26 degrés, ce serait parfait. Avec un peu de soleil, ce serait pas mal", nous détaillent-elles. Des températures qui reviendront sur notre pays en fin de semaine prochaine. Le Belge s'adapte à tout, c'est bien connu.