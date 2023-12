Vents violents ce jeudi: bourrasques de plus de 80 km/h, risque de tempête à la côte

Ce jeudi, le vent est généralement très fort à la Côte. Des bourrasques de plus de 80 km/h sont également possibles dans l'intérieur des terres, mais de manière plus ponctuelle. L'IRM prévoit également un niveau d'eau élevé au littoral à 20h40, pouvant conduire à une inondation temporaire des estacades, surtout en combinaison avec les vagues. Les promenades sur les estacades, les quais ou les digues ne sont pas sans danger. Vers 23h, l'IRM prévoit également un niveau d'eau élevé dans les zones de l'Escaut sensibles aux marées.

L'aéroport d'Amsterdam, Schiphol, a annulé préventivement environ 200 vols prévus ce jeudi, en raison de la tempête Pia qui peut s'accompagner de vents violents. Schiphol prend en compte des vitesses de vent d'environ 50 kilomètres par heure, ainsi que des rafales de vent pouvant atteindre 90 kilomètres par heure. Selon l'aéroport, il ne sera possible de décoller et d'atterrir que sur une seule piste à partir de midi.

"En cas de dommages causés par une tempête et de dégâts des eaux pour lesquels vous avez besoin de l'assistance des pompiers, vous pouvez introduire une demande via l'e-guichet www.1722.be ou appeler le 1722", a rappelé le SPF Intérieur. Le 112 n'est à utiliser que lorsqu'une vie est en danger.

De faibles pluies ou bruines auront encore lieu ce jeudi avant que des averses entrecoupées de quelques éclaircies s'établissent. Il fera très venteux avec des rafales de 70 à 80 km/h, voire localement un peu plus. Les maxima permettront un climat doux de 6 à 12 degrés.

Le ciel sera très nuageux à couvert avec d'abord de la pluie ou de la bruine par intermittence en basse et moyenne Belgique, et des pluies toujours plus prononcées en Ardenne. L'après-midi, les précipitations prendront plutôt la forme d'averses, pouvant localement même être intenses. En Hautes-Fagnes, les cumuls de précipitations pourraient atteindre des valeurs de 25 à 30 litres/m2 en 24 heures. Les maxima seront compris entre 6 degrés sur les hauteurs de l'Est et 11 ou 12 degrés en plaine.

Vendredi, le temps sera très nuageux avec des averses et des périodes de pluie. Le matin surtout, quelques précipitations hivernales pourront tomber sur les hauteurs ardennaises. Quelques rayons de soleil pourront parfois se faufiler entre les nombreux nuages. Les maxima se situeront autour de 5 degrés dans les Hautes Fagnes, autour de 10 degrés dans le centre et autour de 11 degrés au bord de mer. Le vent sera modéré à assez fort d'ouest ou d'ouest-nord-ouest, devenant assez fort à fort en cours de journée. Des rafales d'environ 70 km/h seront possibles. En bord de mer, le vent sera assez fort, augmentant à fort à très fort, avec des rafales entre 70 et 80 km/h.

Samedi, la journée sera encore assez venteuse et nuageuse, mais nous pourrions bénéficier d'un temps plus sec. Juste en marge de la zone de précipitations plus au nord-est de nos régions, les précipitations seront plus sporadiques sur notre pays et toucheraient surtout l'Ardenne. Les maxima varieront de 5 degrés sur les hauteurs à 11 degrés en plaine, sous un vent modéré à assez fort, et (assez) fort au littoral, d'ouest à sud-ouest. Rafales de l'ordre de 70 km/h.

Dimanche, une nouvelle zone de précipitations touchera notre territoire. Le temps sera donc gris avec des périodes de pluie ou des averses. Les maxima se situeront entre 5 degrés en Hautes-Fagnes et 12 ou 13 degrés dans l'ouest. Le vent sera modéré à assez fort de sud-ouest, avec des rafales jusqu'à 60 km/h dans l'intérieur des terres et jusqu'à 70 km/h à la mer.