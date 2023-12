Ans Persoons est à Londres pour soutenir les entreprises bruxelloises

Dans le contexte des nouveaux obstacles au commerce de biens et de services liés au Brexit, des actions ont été déployées dès 2018 grâce à des financements régionaux mais surtout dès 2020 grâce à une enveloppe de plus de 10,7 millions d'euros allouée à la Région bruxelloise dans le cadre du « Brexit Adjustment Reserve » (BAR) de 5,4 milliards d'euros approuvé par le Conseil européen.

Selon Ans Persoons, Bruxelles a enregistré une hausse de 187% des exportations (595,8 millions d'euros) de ses entreprises sur le marché britannique, renouant avec les montants atteints en 2016 et 2017, et une balance commerciale largement positive d'un montant record de 292,1 millions d'euros, tournant définitivement la page du Brexit.

Toujours d'après Ans Persoons, les entreprises bruxelloises ont pu compter sur le travail du Conseiller économique et commercial (CEC) de hub.brussels présent à Londres. Les statistiques de 2023 témoignent d'une forte augmentation des dossiers à environ 150 accompagnements individuels d'entreprises bruxelloises. Cette augmentation s'explique par les fonds supplémentaires du BAR utilisés pour organiser des actions collectives (23 réunissant 359 entreprises bruxelloises).

La Brussels Boutique est le nom commercial d'une série de pop-up stores que hub.brussels organise au cœur de Londres, à Piccadilly Circus, sur l'emblématique artère londonienne Regent Street.

De juillet à décembre 2023, trois pop-up stores thématiques en série sur des secteurs jugés prioritaires (alimentation et boissons; mode et design; et art et artisanat) ont été mis en place pour permettre aux entreprises bruxelloises de tester le marché britannique, sans payer de taxes à l'importation. Soixante-cinq entreprises bruxelloises y ont été représentées.