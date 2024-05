Pyjama Partis - Une émission inédite débarque sur RTL en vue des élections: "C'est un ovni"

"Pyjama Partis", c'est un ovni. C'est un nouveau format complètement différent. On s'est rendu compte que la plupart des gens sont assez désintéressés de la politique. On s'est dit qu'on allait faire une émission différente qui soit à la fois du divertissement, mais qui va leur permettre surtout de découvrir chacun des six présidents de parti, pour pouvoir se situer un peu mieux sur l'échiquier politique et faire le meilleur choix possible en juin.

Hugo, 21 ans, que vous ne connaissez pas encore, se retrouve à faire une pyjama party avec chacun des six présidents de parti francophone. Le but, c'est de s'adresser aux primo-votants. Ceux qui n'ont pas encore voté et qui vont voter pour la première fois.

Ce qui est chouette avec le format "Pyjama Partis", c'est qu'à la fois, on revient aux bases. Mais ça permet aussi aux personnes qui s'y connaissent un peu, voire beaucoup en politique, de voir les présidents de parti dans un univers complètement différent. On peut également regarder cette émission avec aucune connaissance en politique, car on repart de zéro. Il y a donc plusieurs lectures sur le format !

On retrouve évidemment les six présidents de parti francophone et Hugo qui va devoir voter pour la première fois, vous allez le découvrir dans un personnage assez dingue, d'ailleurs, il y a quelques mois, il ne connaissait pas sa gauche de sa droite. On retrouvera aussi Mathieu Col, expert politique, qui jouera le coloc d'Hugo.

C'était un choix de prendre Hugo qui ne s'y connaissait pas du tout en politique ?

C'était vraiment un choix de prendre Hugo comme animateur. Vous allez voir, il a pas mal de répondant et ça, je pense que c'est très important face à des politiques qui sont très à l'aise face aux caméras parce qu'ils font ça depuis au moins l'âge d'Hugo. Il y en a certains qui ont des carrières politiques plus longues que l'entièreté de sa vie.

On l'a évidemment préparé avant l'émission, histoire qu'il puisse vraiment les amener sur des terrains qui sont intéressants. On est réellement face à cette candeur finalement de la jeunesse qui se demande un peu ce qui se passe, mais qui a besoin aussi de réponses pour permettre de faire le bon choix en juin.

Comment tu l'as préparé ?

La première chose que j'ai dite à Hugo, c'était qu'il avait deux semaines durant la période de Noël pour regarder tous les documentaires possibles sur la politique belge. Il a regardé, "les punchers", "face à Buxant", il a regardé un maximum de format. Et puis il a lu pas mal de bouquins de nos chers politiques. On a eu la chance de pouvoir travailler aussi avec tous les différents experts politiques de la maison, comme Mathieu Col et Christophe Deborsu.

Est-ce que tous les présidents de partis ont joué le jeu ?

Il a fallu leur expliquer le concept parce que c'est un ovni, c'est quelque chose de très différent de ce qui se fait d'habitude. Mais ils sont conscients du challenge de s'adresser aux jeunes et donc ils ont pris ça comme une opportunité finalement de rentrer dans le jeu.

Ils sont finalement, je pense, très contents de faire le format, mais par contre, on va aller un peu les amener dans leurs retranchements. On a par exemple une séquence assez marrante avec Maxime Prévot où on parle du fait que finalement, être centriste, parfois ce n'est pas trop se mouiller. Donc l'idée, c'est qu'il se mouille, il va donc se retrouver face à des dilemmes et auxquels il va devoir répondre en moins de trois secondes et s'il ne répond pas, il se fait tremper. C'est assez drôle et ça permet d'amener des sujets sur la table tout en ayant cette touche de légèreté qui fait du bien finalement dans le climat actuel.

Est-ce que finalement, tu penses que cette émission va pouvoir aider les primo-votants à savoir pour qui voter ?

Je suis vraiment persuadé que cette émission peut aider les jeunes dans ce choix politique qui devrait être fait en juin. Le désintéressement est là, car la politique belge est très compliquée, on a plein de ministres et on a plein de niveaux de pouvoir différents. On va devoir voter pour plein de choses différentes et on est souvent très perdus face à ça. Et là, ça permet de revenir aux bases, de comprendre la politique belge, les valeurs qui sont importantes pour eux. Et puis ça permet aussi de mettre de l'humain derrière les hommes et la femme politiques.

Retrouvez l'émission "Pyjama Partis" à partir du 13 mai sur RTL play.