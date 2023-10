Attaque du Hamas en Israël: Alexander De Croo promet une plus grande protection aux juifs de Belgique

Les quelque 13.000 ressortissants belges vivant en Israël pourraient se voir offrir, dans les heures qui viennent, la possibilité d'être rapatriés en Belgique s'ils le souhaitent. Telle est l'une des mesures, encore à peaufiner, qui a été décidée lors de la réunion jeudi matin entre les représentants de la communauté juive de Belgique et plusieurs membres du gouvernement fédéral, au 6e jour de l'escalade du conflit israélo-palestinien après l'attaque terroriste du Hamas samedi.

Plusieurs compagnies aériennes opèrent toujours des vols commerciaux depuis Tel Aviv, mais les autorités évaluent si des vols supplémentaires doivent être organisés afin de rapatrier les binationaux qui le souhaiteraient. Le gouvernement est en contact avec Brussels Airlines à ce sujet et des précisions quant à un éventuel rapatriement sont attendues d'ici le week-end.

À l'issue de la réunion, le Premier ministre Alexander De Croo a rappelé son soutien à la population juive et aux familles touchées, qualifiant d'"intolérable" l'attaque terroriste du Hamas. "C'est de la barbarie", a-t-il soutenu. "Il n'y aura, dans notre pays, aucune tolérance par rapport à l'incitation à la haine, la violence et l'apologie de la violence", a-t-il assuré aux côtés de la ministre de l'Intérieur Annelies Verlinden, du ministre de la Justice Vincent Van Quickenborne et de la secrétaire d'État à l'Égalité des chances, Marie-Colline Leroy.