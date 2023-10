Guerre entre Israël et le Hamas: les organisations juives demandent aux autorités belges d'accroître la sécurité dans certains lieux

Concernant la sécurité des lieux liés à la communauté juive, elle existait déjà avant les événements du week-end dernier car depuis l'attentat au musée juif de Bruxelles, l'Ocam (Organe de Coordination pour l'Analyse de la Menace) a placé son échelle d'alerte au niveau 3. Il faut savoir que les mesures de sécurité ont déjà été renforcées. Des mesures supplémentaires ont-elles toutefois été décidées ce matin? "Des policiers additionnels ont déjà été placés depuis samedi devant des lieux déjà sécurisés dans le passé. On fera plus encore si c'est nécessaire. C'est une analyse que nos services de sécurité fait. Il n'y aura aucune tolérance ni pour la violence, ni pour l'incitation à la haine, ni pour des manifestations qui incitent à la violence", a déclaré le Premier ministre Alexander De Croo.

Le Premier ministre Alexander De Croo a reçu ce jeudi matin les représentants des différentes organisations juives pour parler de sécurité. Deux questions ont été abordées: la sécurité autour des lieux liés à la communauté juive (les écoles et synagogues par exemple) et le rapatriement des Belges ou des belgo-israéliens qui souhaiteraient rentrer au pays. Concernant cette deuxième question, le gouvernement s'est voulu rassurant en disant que chaque demande serait prise en compte via des vols commerciaux et vols militaires organisés dans les prochains jours.

Pour Yves Oschinsky, nouveau président du CCOJB (Comité de Coordination des Organisations Juives de Belgique), il faut renforcer la sécurité de certains lieux en Belgique. "Il faut être d'une vigilance extrême. On voit déjà que dans les pays voisins, la France et l'Allemagne, il y a des actes antisémites en grande recrudescence. Généralement, ce qui se passe dans les pays voisins arrive chez nous en jouant sans doute ici avec un certain décalage. Donc, il faut se préparer pour ce qui va se passer dans les prochains jours", a-t-il déclaré à notre micro.

Combien de lieux sont à sécuriser? "On n'a pas le décompte des lieux, mais il y a énormément de lieux. Il y a beaucoup de petites synagogues. Il y a beaucoup de lieux, d'institutions juives. Il y a des caves, des organisations importantes, il y a des plus petites organisations. En tout cas, il faut certainement sécuriser tout événement qui accueille un certain nombre de personnes dans n'importe quel lieu", estime Yves Oschinsky.