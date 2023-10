Au moins 1.600 interpellations lors d'une grande opération anti-drogue outre-Manche

Plus de 1.600 suspects ont été interpellés lors d'une vaste opération, menée toute la semaine, contre les bandes de la drogue en Angleterre et au Pays de Galles. Les policiers ont saisi de la drogue pour une valeur estimée à plusieurs millions d'euros, 1,2 million de livres (1,38 million d'euros) en liquide, des centaines d'armes blanches et des dizaines d'armes à feu, a annoncé le ministère des Affaires intérieures britannique dans la nuit de jeudi à vendredi. Au moins 700 victimes, dont 58 mineurs, ont été mis en sécurité.