Au moins 20.000 pèlerins au sanctuaire de Banneux pour le 15 août

"Tout s'est bien déroulé, la journée s'est terminée par une très belle procession aux flambeaux, en extérieur avec beaucoup de monde aussi", relate ainsi Fabian Delarbre mardi soir, "ça a été une belle journée très agréable et un véritable plaisir de retrouver tous ces pèlerins après la période Covid, il y avait beaucoup de familles et on sentait beaucoup de ferveur". Au moins 20.000 personnes ont foulé le site du sanctuaire mardi, et à peu près 3.000 ont assisté à la messe internationale présidée par Mgr Jean-Pierre Delville, Evêque de Liège.

Le sanctuaire a par ailleurs fêté cette année les 90 ans de la chapelle des apparitions, dont la première pierre a été posée en mai 1933 et qui a été terminée pour le 15 août de la même année. L'année prochaine, l'endroit fêtera un autre anniversaire: les 75 ans de la reconnaissance des apparitions par l'Église.