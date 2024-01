Bonne année pour les vélos électriques rapides, excellente pour ceux d'occasion

En 2023, 15.672 nouveaux vélos électriques rapides ont été vendus en Belgique, ce qui en fait la deuxième meilleure année pour le secteur après 2022. Du côté des vélos électriques rapides d'occasion, l'an 2023 a établi un nouveau record, avec 6.805 exemplaires immatriculés, soit 19,7% de plus que l'année précédente, rapporte jeudi la fédération de la mobilité Traxio.

"2023 fut la deuxième meilleure année jamais connue pour les speed pedelecs neufs, et une année absolument record pour les occasions", souligne Filip Rylant, porte-parole de Traxio. Le leasing gagne lui aussi en importance, et représentait l'an dernier 49,9% des speed pedelecs neufs, aux dépens du marché des particuliers (-33,3%) et des entreprises (-11%).

"Le point de saturation ne semble pas encore atteint, mais la transition vers le leasing montre que la réalité a tout de même changé: les entreprises se tournent davantage vers le leasing par souci de facilité opérationnelle, et les particuliers adoptent cette formule grâce à des plans cafétéria toujours plus populaires", relève Traxio.