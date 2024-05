Alexander De Croo porte plainte contre un présentateur radio qui a appelé à le "descendre"

Le Premier ministre poursuit sa campagne, ajoute son cabinet.

La chaîne a publié un communiqué sur son site internet. "Le présentateur dit avoir exprimé cela de manière ludique, mais cela n'a pas été perçu comme tel. Il s'excuse auprès des auditeurs et de Waregem1". Et la station de poursuivre : "Waregem1 estime qu'il a totalement mal évalué le timing et le contexte et que cette déclaration n'aurait pas dû être faite. C'est pourquoi le présentateur a été immédiatement suspendu."