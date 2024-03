"Brussels Airport n'est pas un aéroport régional", selon le syndicat ACV-Transcom

L'avis suggère, entre autres, de limiter le nombre de déplacements aériens. Le gouvernement flamand devrait normalement prendre une décision quant au permis d'ici la fin du mois de mars.

ACV-Transcom est très préoccupé par cet avis. "Avec les mesures proposées, tout ce qui concerne la logistique et le fret aérien sera déplacé, au mieux, à l'intérieur de la Belgique. Les restrictions ne laisseront à l'aéroport de Bruxelles que la possibilité de devenir un petit aéroport régional au sein du réseau européen, et ce principalement les jours de semaine. Cela aura un impact incontestable sur l'emploi et l'économie de la région", a soutenu le syndicat.