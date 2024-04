Que pense vraiment Jean-Marc Nollet des Engagés? "Il faut faire attention avec le turquoise"

Martin Buxant interroge encore le co-président, "avec qui avez-vous le plus d'atomes crochus, du coup ? Avec Georges-Louis Bouchez du MR ou avec Paul Magnette du Parti socialiste ?". Jean-Marc Nollet n'hésite pas une seconde : "Non, je vous l'ai dit, avec Georges-Louis Bouchez, ce n'est pas possible. La brutalité de ses propos, la brutalité de sa politique aussi. Franchement, c'est du mépris en permanence pour les Wallons, Wallonnes, pour les Bruxellois et les Bruxelloises", déclare-t-il.

Jean-Marc Nollet estime qu'aujourd'hui, le MR n'est plus ce qu'il était. "Moi, j'ai négocié avec un parti réformateur, le MR, Mouvement Réformateur. Et je me retrouve aujourd'hui avec un parti réactionnaire, qui ne défend que les millionnaires. C'est ça, la vraie difficulté qu'on a aujourd'hui avec le MR. Ils se sont entêtés. Ils ont empêché d'avoir des discussions et des dialogues. Et même sur la réforme fiscale, quand nous voulions donner 300 euros nets à ceux qui en ont besoins, les plus bas et les moyens salaires, ils ont bloqué. Alors, oui, il y a un problème avec le MR", déplore-t-il sur le plateau.

