Bruxelles introduira un recours contre le permis d'environnement, annonce Alain Maron

Selon le ministre écologiste, les demandes bruxelloises n'ont pas été rencontrées. Le permis n'est pas assez ambitieux pour le bien-être et la santé des riverains de l'aéroport. On constate par ailleurs que celui-ci est basé sur une étude d'incidence "largement incomplète".

Le gouvernement de la Région-capitale avait demandé que le nouveau permis d'environnement prévoie notamment de limiter le nombre de mouvements d'avions à 220.000 par an; de faire respecter les normes de bruit bruxelloises pour limiter les nuisances; de supprimer les vols de nuit; et d'imposer un renouvellement de la flotte par des avions moins bruyants.

"Au vu des impacts du contenu de ce permis sur la population bruxelloise et de la non prise en compte des demandes du gouvernement bruxellois, je proposerai, jeudi prochain, à celui-ci de déclencher une procédure en conflit d'intérêt contre ce permis", a commenté M. Maron.

"L'étude d'incidence fournie n'était pas assez approfondie. Nous constatons aujourd'hui que les demandes du gouvernement bruxellois pour protéger la santé et le bien-être des riverains n'ont pas été assez prises en compte. Nous le regrettons vivement et devons conclure que le gouvernement flamand sacrifie le bien être et la santé de dizaines de milliers de riverains de l'aéroport, Flamands, Bruxellois et Wallons, au profit d'intérêts de court terme de l'aéroport et d'une vision déséquilibrée et dépassée du développement économique", a-t-il conclu.