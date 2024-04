Dans son discours de veille du 1er mai, Alexander De Croo attaque "les propositions insensées" des autres partis

La proposition du PS d'une semaine de travail réduite à 32 heures ? "Alors que 200.000 emplois cherchent des candidats !", s'exclame le Premier ministre, affirmant que les entrepreneurs et PME souffriraient d'une telle mesure. "Et les Verts aussi, trouvent que l'on devrait travailler moins. Ils veulent donner du crédit-temps sans motivation, pour que les gens puissent un peu découvrir le monde. Qui paiera ? Le contribuable", accuse-t-il.

La N-VA est quant à elle attaquée sur sa proposition de construire une prison au Kosovo, pour les détenus sans permis de séjour. "Une idée piquée au Danemark, qui a déjà couté 210 millions d'euros sans qu'un seul détenu ne soit encore parti vers le Kosovo".

Le CD&V n'est pas non plus épargné, accusé de vouloir davantage taxer "l'épargne" via un cadastre des fortunes.

L'Open Vld se profile comme le parti du sérieux, celui qui a fait ses devoirs. "Nous sommes le seul parti à avancer un plan de croissance, chiffré et avec une direction claire. On attend les chiffres des autres. Mais ils sont fortement occupés à donner des interviews croisées et à projeter des coalitions".