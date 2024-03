Bruxelles: plus de 1.500 crédits à la rénovation Ecoreno ont été accordés en 17 mois

Plus de 1.500 crédits à la rénovation Ecoreno accordés, à Bruxelles, en priorité aux travaux visant l'économie d'énergie, l'amélioration de l'autonomie de l'occupant ainsi que la sécurité, la salubrité et l''habitabilité ont été octroyés par le Fonds du Logement entre le 1er août 2022 et le 31 décembre dernier.