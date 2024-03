Cent millions d'aide belge pour l'entretien des F-16

La Belgique est l'un des treize pays membres de la coalition F-16 dirigée par les Pays-Bas, le Danemark et les États-Unis.

"La Belgique s'est engagée dans cette coalition dès sa mise en place", a rappelé la ministre dans un communiqué. "Nous avons d'ores et déjà entamé la formation des techniciens ukrainiens à la maintenance opérationnelle d'une flotte de F-16, et notre implication dans l'entrainement et la formation des futurs pilotes de cette capacité de haute performance et de haute technologie est en cours au Danemark. La Belgique et la Défense poursuivront leur soutien à L'Ukraine, dans son combat pour recouvrer son territoire et protéger sa population".