CHAMBRE - Le MR en tête à Bruxelles

Selon ces résultats, le MR et le PS envoient 4 députés à la Chambre, le PTB 3, Les Engagés et Ecolo 2, et DéFI 1.

Nabil Boukili (PTB/PVDA) a recueilli 29.627 voix. Il est arrivé devant Valérie Glatigny (MR) et ses 25.021 voix et Caroline Désir (PS, 20.924 voix). Plus bas dans ce classement des voix de préférence, on retrouve à la 4e place Alexia Bertrand (MR, 20.528 voix), 5e Ridouane Chalid (PS, 18.001 voix).

Le bourgmestre de la Ville de Bruxelles, Philippe Close (PS), arrive en 7e position avec 12.610 voix. A noter que la co-présidente d'Ecolo, Rajae Maouane, a récolté 10.556 voix, ce qui lui vaut la 10e place.