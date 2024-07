Lancement de la plateforme "cloud agri-centrée" WALLeSmart à destination des agriculteurs

Simplifier la vie des agriculteurs passe aussi par la technologie. Les initiateurs de WALLeSmart en sont convaincus. Cette plateforme numérique agri-centrée, accessible à tous les agriculteurs wallons, a été présentée vendredi à l'occasion de la Foire agricole de Libramont, en présence des ministres wallons Anne-Catherine Dalcq (Agriculture) et Pierre-Yves Jeholet, compétent pour le numérique.

WALLeSmart se présente comme une plateforme numérique interopérable capable de mettre en réseau les données agricoles de la production animale et végétale. Elle vise à favoriser la valorisation de ces données mais également à en faciliter le partage entre un agriculteur et ses partenaires. Le tout, en garantissant la transparence, la sécurité de la plateforme et la protection des données.

"Il est important qu'un maximum d'agriculteurs adhèrent à cette plateforme donc ces valeurs de transparence et de confiance sont essentielles", a souligné au cours d'une conférence de presse Pierre-Yves Jeholet pour qui "la recherche et l'innovation ne sont pas des options mais indispensables dans tous les secteurs, y compris l'agriculture".