Chaos sur la ligne Namur-Arlon, une évaluation technique va évaluer la situation à Mellier

L'évaluation de la situation permettra de déterminer la remise en service des trains entre Libramont et Marbehan sur la ligne 162 entre Namur et Arlon.

La situation est "chaotique" sur cette ligne en particulier, au sud du pays, alors qu'un train a heurté une personne durant la nuit entre les gares de Rochefort-Jemelle et Marloie, occasionnant d'autres perturbations encore sur les voies dans les deux sens.

A l'heure actuelle, des navettes de bus sont assurées au sud du sillon Sambre et Meuse, dans les deux sens, entre les gares de Rochefort-Jemelle et Namur, et entre Marbehan et Libramont.