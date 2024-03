Cinq disparus dans l'incendie d'une plateforme pétrolière au large du Gabon

Le feu, qui a également fait deux blessés, s'est déclaré en milieu d'après-midi sur la plateforme appelée Becuna. "L'incendie est maîtrisé" et tout le personnel encore présent sur la plateforme "a été évacué", assure Perenco dans un communiqué publié dans la nuit de mercredi à jeudi.

"Cinq personnes sont actuellement portées disparues", ajoute, sans plus de précisions, la compagnie qui n'évoque pas non plus, à ce stade, la cause du sinistre.