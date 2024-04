Au coup d'envoi de la campagne de la N-VA, Bart De Wever tacle le MR: "Ils n'ont rien fait pour les gens qui travaillent"

Sur place, le président du parti, Bart de Wever est intervenu au micro de notre journaliste Chantal Monet et est revenu notamment sur la percée du Vlaams Belang, grand favori à la victoire lors de ces élections. "On voit clairement dans les sondages que le Vlaams Belang va probablement gagner, mais c'est dommage, car ce sont des votes perdus. Ils ne feront rien au fédéral. Pourtant, les défis majeurs sont au fédéral : l'immigration, le déficit...", affirme-t-il. En cas de victoire du VB, Bart De Wever prendrait-il la défaite comme un échec personnel ? L'Anversois préfère nuancer. "Prendre personnellement, c'est une grande chose, mais ce sera décevant, au minimum, c'est sûr".

Hier, nous apprenions que le CD&V et le MR s'était entendu pour former éventuellement une alliance au soir du 9 juin ? Bart De Wever ne craint-il pas d'être isolé ? "Le MR dit toujours qu'il est de centre-droit, mais depuis 20 ans, les libéraux gouvernent avec le PS", explique-t-il. "Le déficit augmente de 20 milliards par an, et cela continuera si cela reste en place comme ça l'est actuellement. Le MR n'a rien fait pour les gens qui travaillent, qui entreprennent".