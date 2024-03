Climat: deux projets de rénovation groupée de 100 logements soutenus via les Fonds Feder

Ces deux projets présélectionnés, qui ont pour objectif de rénover près de 100 logements à Anderlecht (64 dans le quartier de la Roue) et à Watermael-Boitsfort (36 logements privés dans le quartier Logis-Floréal), viennent renforcer les politiques menées par le gouvernement bruxellois en matière de transition énergétique et d'atténuation du changement climatique, a indiqué le ministre-président bruxellois, dans un communiqué.

Cette action spécifique du FEDER 2021-2027 permet de favoriser les investissements permettant la réalisation d'économies d'énergie des logements bruxellois. Sont éligibles à cet appel à projet, les logements en copropriété (privés/publics) et dans le cadre d'une rénovation groupée à l'échelle d'un quartier les logements privés existants.

La Région bruxelloise et le FEDER 2021-2027 interviennent pour 100% des frais d'étude et entre 50 et 90% des frais de travaux éligibles (rénovation énergétique des bâtiments et investissements en lien avec la durabilité).

Les deux lauréats du premier appel à projets clôturé le 15 septembre dernier, pourront bénéficier d'un soutien total de 4,75 millions d'euros.