Création d'une liste bilingue baptisée Horizon à Wezembeek-Oppem

Un mouvement citoyen, appelé Wezem'move, "pour que les Wezembeek-Oppemois vivent une démocratie active et différente, dans une commune durable et solidaire", et quatre partenaires politiques (Les Engagés, Open VLD, Ecolo, et des indépendants) ont annoncé dimanche le lancement d'une liste baptisée "Horizon".

Celle-ci apparaîtra sur l'échiquier politique local aux côtés des deux listes unilingues actuelles (la francophone LB-Union et la néerlandophone Wo plus, ndlr.).