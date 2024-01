Dans son Plan logement, le CD&V veut que le prix total d'un logement puisse être emprunté

Le CD&V veut que le prix total d'une habitation puisse être emprunté à la banque et pour ce faire, une garantie gouvernementale devrait être prévue, propose le parti dans son Plan logement.

Les députés Robrecht Bothuyne et Joke Schauvliege avancent dix propositions pour un marché du logement plus sain, où davantage de familles et de célibataires peuvent acquérir leur propre logement.

L'une de ces propositions consiste à se débarrasser de la condition d'occupation par le propriétaire imposée par la plupart des banques. En outre, en cas de réduction temporaire de la capacité de remboursement, les consommateurs devraient pouvoir demander à leur banque de prolonger la durée du crédit sans avoir à supporter le coût élevé d'une inscription hypothécaire supplémentaire.