Deinze domine les RSCA Futures , Ostende gagne en fin de match

La défense de Deinze s'est un peu relâchée en fin de match et a offert un cadeau à Robbie Ure, qui a transmis à Tristan Degreef. Seul face au but, le jeune ailier a sauvé l'honneur pour les Bruxellois (90e, 1-3).

La victoire permet à Deinze de monter à la 4e place du classement avec 20 points, soit autant que Dender, 5e, mais aussi que Lommel et Zulte Waregem, 4e et 3e, mais qui doivent encore jouer dimanche.

Au même moment, Ostende s'est imposé en toute fin de match à domicile. Les Côtiers ont dominé les Francs Borains sur la plus petite des marges grâce à un but d'Ewan Henderson (90e, 1-0). Ces trois points pris permettent à Ostende d'en compter 14 et de se classer dixièmes, une unité et une place devant leur adversaire du jour.

La 12e journée se termine dimanche avec RFC Liège-Lierse (13h30), Beveren-Lommel (16h) et Patro Eisden-Zulte Waregem (19h15).