Dérapage avec Marc Dutroux, tension climatique avec la Flandre et une boulette: voici notre carnet de campagne N°13

Et on commence par le sommet de la semaine, c’est la COP 28 à Dubaï. C’est presque une histoire à la Belge. Une conférence sur l’avenir de la planète dans la ville du pétrodollar, avec un président qui dirige une compagnie pétrolière. Ils sont vraiment forts aux Emirats arabes unis.

Et la Belgique participe, bien sûr, à cette "Conférence des Parties" avec une délégation de 170 personnes. Une Belgique qui a toujours du mal à se mettre d’accord sur les objectifs de réduction des émissions de CO2, comme le rappelait Jean-Marc Nollet mercredi dans notre séquence "Signature". "Le problème il est là-bas. Le problème, c'est la Flandre. Le gouvernement flamand dit: 'Nous, on ne veut pas faire 47%'. La Wallonie, Bruxelles, le Fédéral font le job. La Flandre dit non. Et quand la Flandre est à 40%, qu'est-ce qu'elle dit? Elle envoie la facture en Wallonie et elle envoie la facture à Bruxelles. Et ça, nous on dit non, sorry, on dit non", a déclaré le co-président d'Ecolo.