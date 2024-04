Des communes bruxelloises insistent sur le report du chantier du carrefour Léonard: "Cela va provoquer le chaos complet"

"La situation actuelle engendre déjà d'énormes embouteillages et un trafic de percolation jamais vu dans nos quartiers résidentiels", explique Alexandre Pirson, échevin de la Mobilité à Woluwe-Saint-Pierre. "Sans autres mesures d'accompagnement et d'informations, cela va provoquer le chaos complet dans les communes bruxelloises concernées."

"Interrompre une grosse rénovation d'un tunnel à mi-parcours n'est vraiment pas simple", réagit vendredi l'agence flamande des routes. "Actuellement, le tunnel est en grande partie démantelé. Il faudrait donc effectuer des interventions afin de le rendre à nouveau opérationnel et cela alors que les travaux de rénovation n'avanceraient plus, ce qui allongerait encore les délais."

Dans un communiqué, les autorités communales d'Auderghem rappellent à la ministre flamande de la Mobilité, Lydia Peeters, que la loi prévoit que "les accès et sorties du ring autoroutier de Bruxelles (R0) ne peuvent être fermés ou rendus inutilisables qu'après concertation entre les Régions". Auderghem met la Région flamande en demeure de respecter ces obligations et se réserve le droit d'intenter une action en justice.

L'agence a confirmé le début de cette phase de chantier pour mardi et conseille aux automobilistes d'éviter cette zone et de privilégier dans les prochains mois les transports publics et le vélo, dans la mesure du possible.

De gros embarras de circulation pour le trafic sortant de la capitale

Les travaux vont provoquer de gros embarras de circulation pour le trafic sortant de la capitale alors que le réseau routier dans les environs du carrefour Léonard sont déjà souvent saturés en temps normal.

La rénovation du tunnel Léonard a commencé il y a un an. Jusqu'à il y a un mois, l'impact sur le trafic était peu perceptible, car les interventions se faisaient le soir et la nuit. Selon un premier planning des travaux, les perturbations ne devaient pas être trop importantes à court terme, mais les ingénieurs de l'agence flamande des routes ont constaté que les dégâts à l'infrastructure étaient plus importants que prévu. "Les perturbations seront plus importantes et les travaux dureront plus longtemps", indique-t-on.