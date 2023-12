Deux centrales nucléaires prolongées pour 10 ans, que va-t-on faire des déchets? "C'est un héritage difficile pour les générations futures"

Ce soir aura lieu un Conseil des ministres dédié grandement à l'Énergie. Pour l'écologiste et Vice-premier ministre Georges Gilkinet, ce conseil sera l'occasion de donner "une vision énergétique au pays". "On va fermer 5 réacteurs nucléaires, même si on va en prolonger deux pour 10 ans", explique-t-il. "Il faudra aussi essayer de régler l'affaire des déchets nucléaires, on aura les moyens pour les gérer, car Engie va mettre 15 milliards sur la table pour cela".

En effet, si l'énergie nucléaire se prolonge, il va bien falloir gérer les déchets qui l'accompagnent. "C'est un héritage difficile pour les générations futures, mais le processus est en cours pour savoir où on va les enterrer. L'Etat va disposer de moyens pour les gérer, mais aussi pour le développement des énergies durables. On veut les multiplier par trois et diviser par trois le nucléaire à terme", explique le ministre de la Mobilité.