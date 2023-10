Du changement pour les pensions de nos élus: 187 députés verront leur indemnité diminuer dès janvier prochain

Ce jeudi, lors de la première réunion depuis les vacances parlementaires de l'ASBL qui gère les pensions des députés à la Chambre, les changements au règlement sur les pensions seront officiellement adoptés. Il en résultera que 187 des 602 députés pensionnés percevront une indemnité moindre à partir du 1er janvier 2024, rapporte jeudi le journal Het Laatste Nieuws sur base de documents internes discutés mercredi en bureau de la Chambre. Cela permettra d'économiser annuellement 2,5 millions d'euros.

On avait appris ces derniers mois qu'en plus d'anciens présidents de la chambre à la retraite, certains députés fédéraux à la retraite peuvent percevoir dans certains cas 120% du plafond légal, soit un montant maximum de 9.375 euros brut par mois. Certains touchent même encore davantage. Cela ne sera donc plus possible. Concrètement, cela signifie que 187 des 602 députés actuellement pensionnés verront leur pension diminuer à partir du 1er janvier 2024.