Ecaussinnes dénonce le déversement de 100.000 m3 de déchets industriels suspects

Environ 100.000 m3 de déchets industriels suspects ont été déversés sur le site de l'ancienne "Briqueterie Bas-Rouge" à Ecaussinnes, dénonce lundi la commune hennuyère à l'issue d'investigations environnementales. Or le site, qui n'est plus actif aujourd'hui, est référencé pour partie en zone d'espace vert. Les déversements ont eu lieu entre les années 1970 et le début des années 2000.