Ecolo présente douze Montois "pour un Mons plus vert et solidaire"

À un an des élections communales 2024, le parti Ecolo a présenté jeudi une équipe de 12 Montoises et Montois, dont cinq personnes feront leurs premiers pas en politique.

Ecolo a accédé pour la première fois à la majorité au cours de l'actuel mandat. Le parti écologiste avait récolté 12,78 % en 2018, derrière "Mons en Mieux" (21,49 %) et le PS (44,25 %) et devant le PTB (8,5%) et Agora (cdH, 6,31%).

"Durant ces cinq dernières années, nous avons pu observer les fruits de notre travail visant à rendre Mons plus respectueux de l'environnement et plus solidaire", ont indiqué les instances locales d'Ecolo. "Mais, aujourd'hui, nous devons amplifier et accélérer ce changement. Nous savons que chaque jour compte, que chaque dixième de degré compte."