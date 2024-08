Après l'échec de sa mission de formateur, Bart De Wever peut-il encore être le prochain Premier ministre?

L'échec de Bart De Wever dans sa mission de formateur veut-il dire qu'il ne sera pas le prochain Premier ministre du pays? Selon le politologue à l'ULB Pascal Delwit, cela reste possible. "On a connu des situations où une personne a été pressentie Premier ministre, a échoué dans sa mission d'information et puis est revenue comme formateur", dit-il. "Ça a été le cas lors de la longue crise 2010-2011, et Elio Di Rupo est finalement devenu Premier ministre."

Il pourrait donc, selon le spécialiste, y avoir des rebondissements. "La question qu'il faut se poser, c'est de savoir si le MR veut vraiment cette coalition Arizona ou s'il a un autre agenda en tête", dit-il. "Alors, le cas échéant, ça pourra durer un peu plus longtemps que ce qui était initialement prévu."