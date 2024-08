Pas d'accord pour le gouvernement fédéral: quelles sont les options qui s'offrent au Roi Philippe?

La coalition Arizona est-elle déjà en danger avant d'avoir été mise en place ? Pour le Pascal Delwit, politologue à l'ULB, cette phase de crispation est "classique". "Néanmoins, en bonne logique, on aurait dû atteindre un accord mercredi soir. On a ainsi le sentiment qu'on est dans un blocage de fond et un blocage politique."

Est-ce un problème de programme ou de personnes ? "Ce sont les deux. C'est bien sûr un problème de programme. Il y a des désaccords fondamentaux entre les libéraux francophones et les socialistes flamands sur la fiscalité. On sait que le MR s'était déjà distingué en s'opposant à la réforme fiscale du précédent gouvernement. Bien évidemment, pour Vooruit et pour Conner Rousseau, il s'agit d'imprimer sa marque dans un gouvernement où il serait avec des partis de centre-droite et de droite."

Bart De Wever, formateur, joue-t-il sa crédibilité? "C'est une nouvelle fois le président de la N-VA qui est à l'initiative. A chaque fois, ça a été difficile. Je crois qu'il y a un élément de crédibilité qui joue."

Tout est entre les mains du Roi Philippe. Quelles sont les options qui s'offrent à lui? "Soit, il temporise et il nomme des personnalités qui vont calmer le jeu, et en particulier éventuellement, dans la perspective des élections communales. Soit, on passe la main à la personnalité qui est considérée comme le problème, celui qui bloque l'étape ultérieure. Dans ce cas-là, Georges-Louis Bouchez pourrait recevoir un bâton de maréchal de la part du Roi."