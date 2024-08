Formation d'un gouvernement fédéral: le Roi a accepté la démission du formateur Bart De Wever

Bart De Wever a demandé au Roi de le décharger de sa mission de formateur et le souverain a accepté sa démission. "Le formateur a fait rapport au Roi et lui a présenté sa démission", communique le Palais. "Le Roi a accepté sa démission et entame ce vendredi 23 août des consultations avec les présidents des cinq partis associés aux négociations en vue de la formation d'un nouveau gouvernement."

Un selfie à l'arrivée

Il est arrivé au Parc Royal sur le coup de 20h, quelques minutes avant sa rencontre avec le Roi au Palais. Il n'a pas été très bavard. "Je vais tout expliquer au Roi", a-t-il lancé. "Pas de commentaire, c'est pour le Roi." Il s'est ensuite dirigé vers le Palais où il est arrivé vers 20h10, en s'arrêtant en chemin pour prendre un selfie avec son fils Simon.