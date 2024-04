Dernier grand rassemblement pour les Engagés avant les élections: "Les gens veulent du concret, et c'est ce que proposent les Engagés"

Notre journaliste sur place, Julien Henrotte, a pu en témoigner. "L'ambiance est très conviviale, en effet. Ambiance conviviale, certes, mais il y a un enjeu très important : c'est le dernier grand rassemblement avant les élections et le but de cette rencontre est de rappeler les grandes lignes du programme des Engagés : la sécurité, la santé et le pouvoir d'achat", rappelle-t-il.

Au micro de notre journaliste, le président des Engagés s'est exprimé sur ce dernier sprint final avant les élections. "On sent que nos idées centristes, le force de la nuance, prennent. Plutôt que de clasher tout le monde, cette nuance œuvre à aider tout le monde et elle est en train d'être portée par les citoyens, qui veulent des résultats concrets et plus des discussions stériles : tout ça, ce sont les Engagés", estime Maxime Prévot.