Un couple rentre chez lui et découvre une affiche géante du MR collée sur sa façade... à son insu: le parti s'est expliqué

Ces derniers sont rentrés chez eux hier soir et ont eu la surprise de découvrir qu'une immense affiche électorale du MR avait été posée sur une de leurs façades. "Merde alors (...) Ça veut donc dire que des gars sont rentrés chez eux sans rien demander, sont montés sur le toit, ont foré dans le mur et ont accroché cette bâche", s'étonne l'acteur dans son post.

Embarassé, le MR a tenu à vite réagir à la polémique. Ils ont expliqué que les afficheurs bénévoles s'étaient en fait trompés de maison. Ils avaient reçu une autorisation, mais d'un habitant dont la maison se trouvait quelques mètres plus loin, comme le rapportent nos confrères de RTC Liège.

Sur l'affiche, on peut notamment voir le visage de Sophie Wilmès, Pierre-Yves Jeholet ou encore la députée wallonne, Diana Nikolic, qui a assumer l'erreur. "Je ne veux pas minimiser mais je ne veux pas culpabiliser les bénévoles non plus. L’objectif maintenant, c’est d’assumer. On est désolés, on assume et si dégâts il y a, nous réparerons", a-t-elle expliqué à nos confrères.