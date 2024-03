Grand Baromètre: De Croo ou Wilmès, qui pour le poste de Premier après les élections ? L'analyse de Martin Buxant

Il explique : "Au-delà du constat sur les résultats, la question n’est plus tellement de se demander si ces deux partis vont scorer le 9 juin prochain ; mais plutôt de savoir ce qu’ils feront de ces bons résultats. Si on prend l’extrême-droite flamande, elle pointe à 28% des intentions de vote, or, à la question de savoir, si elle doit exercer des responsabilités, ou plutôt est ce que le Roi doit lui confier le soin de former un gouvernement, 5% des Flamands répondent 'oui'. Donc, pour plus de la moitié des Flamands, l’extrême droite doit pouvoir prendre les commandes de la Belgique".

Et si, le 10 juin prochain, le Roi Philippe décidait de nommer le patron du Vlaams Belang comme formateur d'un gouvernement fédéral, que se passerait-il ? "(...) À la limite, côté flamand, il trouvera à qui parler avec la NVA, à la limite. Mais côté francophone, il n’aura aucun partenaire, nada, rien. L’extrême droite aux commandes de la Belgique, ça nous mène à une crise de régime", rajoute Martin Buxant.

Et pour le poste de Premier ministre, qui pourrait prétendre au poste ? Notre spécialiste à son idée. "Devenir Premier ministre en Belgique, c’est un parcours qui tient plutôt des circonstances du moment plutôt que de la science exacte. Mais si on regarde les chiffres, 2 candidats se détachent assez clairement : Alexander De Croo l’actuel Premier ministre et Sophie Wilmès. Si on se penche sur le cas De Croo, on voit qu’il obtient de très bons scores en Wallonie et surtout à Bruxelles, mais aussi en Flandre, où seul Bart De Wever le devance comme potentiel Premier ministre. Le boulet de De Croo, c’est son parti, l’Open VLD, c’est devenu un parti miniature qui aura bien du mal à défendre les prétentions de son candidat Premier ministre", analyse-t-il.

Et quid de Sophie Wilmès ? "On voit qu’elle est plébiscitée par les Bruxellois et les Wallons, mais elle est beaucoup moins soutenue en Flandre. En revanche, son parti, le MR, est mieux positionné pour défendre un éventuel poste de Premier ministre", conclut Martin Buxant.