Grand Baromètre: deux partis à égalité en Wallonie, qui s'en sort le mieux à la fin de cette campagne?

Toujours Sophie Wilmès

Les trois personnalités politiques préférées des Wallons et des Bruxellois sont les suivantes: Sophie Wilmès (MR), Alexander de Croo (Open VLD) et Paul Magnette (PS). Les Wallons et les Bruxellois verraient bien ces candidats jouer un rôle important dans les prochains mois. Les podiums wallon et bruxellois sont inchangés par rapport à ceux du mois de mars 2024.

En Flandre, c'est Bart de Wever (N-VA) qui reste le plus populaire, devant Hilde Crevits (CD&V) et Alexander de Croo (Open VLD).