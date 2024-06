Accent flamand: comment Bart De Wever a sauvé (l’honneur de) la Flandre

Parfois, des mots simples suffisent. Sauf que, quand c’est Bart De Wever qui parle et que c’est jour d’élection, c’est forcément en latin : "Ad astra per aspera", prononce-t-il en montant sur le podium, dimanche peu après 20 heures. Heureusement, il traduit tout de suite : "Vers les étoiles, par le chemin le plus difficile". Puis il se lâche, on sent qu’il conjure en un souffle des mois de mauvais sondages et de prédiction de défaite : "On a gagné !". Ce soir-là, il y a bien plus qu’un seul point d’exclamation à la fin de sa phrase.

Il y a trop de mécontents.

Personne n’y croyait. Pas même lui. Il me l’avait confié avant le scrutin : "Le Vlaams Belang arrivera premier. Il y a trop de mécontents en Flandre et le VB capte en priorité ces voix-là. Et puis, la montée de l’extrême-droite est un phénomène mondial." C’est aussi ça le style De Wever: prévoir le pire pour ne pas sombrer s’il se produit et se réjouir si on l’évite. Enfin se réjouir, pas trop. Il le confirme à Chantal Monet juste après avoir voté : "Je ne suis jamais très souriant. J’ai beaucoup de plaisir dans la vie. Mais j’arbore rarement un large sourire".