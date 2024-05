Grand Baromètre: les Belges ont-ils confiance en leur gouvernement fédéral et en leur Premier ministre?

Partager:

15 jours avant les élections, notre Grand Baromètre RTL Info, Ipsos, Le soir nous donne une idée de à quoi pourrait ressembler notre prochain gouvernement fédéral. L'occasion aussi de voir si les Belges ont confiance en notre Premier ministre.

Tout d'abord, voici un aperçu des sièges à la Chambre : si notre sondage dit juste, une conclusion, c'est que nous ne pourrions pas prendre les mêmes et continuer parce que la Vivaldi ne passerait plus la barre. Actuellement, les sept parties de la coalition ont une majorité. Pour l'instant, il y a 87 députés sur 150. Mais si l'on votait aujourd'hui, d'après notre sondage, les sept parties n'auraient plus la majorité puisqu'il n'y aurait plus que 72 députés sur 150. À lire aussi Grand Baromètre: voici à quoi pourrait ressembler le prochain gouvernement fédéral

Regardons, pour commencer, la répartition des sièges du côté francophone : Selon notre projection, le PS perdrait 3 sièges, tandis que le MR en gagnerait 5 et Ecolo s'écroulerait de 13 à 14 députés. Les Engagés, eux, feraient plus que doubler leur nombre de sièges, passant de 5 à 12. Une hausse aussi pour le PTB, de 9 à 11. Et Défi perdrait un député pour n'en avoir plus qu'un. Du côté néerlandophone : la N-VA de Bart de Wever, perdrait 5 sièges, passant de 25 à 20. Alors que le Vlaams Belang, lui, en gagnerait 8, passant de 18 à 26. Cela voudrait dire qu'à la Chambre, un élu sur 6 serait d'extrême droite. Et puis, si l'on prend les deux parties ensemble, la N-VA et le Vlaams Belang, cela fait 46 députés sur 150 qui voudraient la fin de la Belgique. À lire aussi Grand Baromètre: deux partis à égalité en Wallonie, qui s'en sort le mieux à la fin de cette campagne? Quel type de coalition peut-on envisager au lendemain du 9 juin ? La Vivaldi, ce n'est plus possible. On sait aussi que Bart de Wever ne veut pas gouverner avec l'extrême droite, ni avec l'extrême gauche, et avec les écologistes non plus.

Mathématiquement, il y aurait un scénario possible. C'est qu'on prend la coalition actuelle, à laquelle on ajoute les Engagés, une sorte de Vivaldi bis. Sauf qu'il y a un problème: les partis flamands ne seraient plus majoritaires dans leur groupe. Et ça, Bart de Wever ne voudra sans doute pas le revivre une deuxième fois. Alors, il y a un deuxième scénario possible. On prend les familles socialistes, libérales, démocrates chrétiennes, à laquelle on ajoute la N-VA. C'est une possibilité, mais de toute façon, on sait que tout cela sera très compliqué. Les Belges font-ils confiance en notre gouvernement et en notre Premier ministre? Nous avons demandé à 3600 Belges s'ils avaient encore confiance en notre gouvernement. La réponse est oui, pour 34% des Belges. C'est un tout petit peu plus qu'il y a deux ans, mais un tout petit peu moins que lors de l'installation du gouvernement.